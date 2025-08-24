news_header_top
Общество 24 августа 2025 08:39

Сенатор объяснила, как докупить недостающий стаж для страховой пенсии

Россияне могут приобрести недостающие пенсионные баллы и стаж, чтобы выйти на страховую пенсию. Об этом сообщила сенатор Наталия Косихина, ее слова приводит РИА Новости.

Косихина отметила, что если человеку не хватает небольшой части показателей перед выходом на пенсию, он имеет право подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России.

Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии необходимо соответствовать установленным требованиям по возрасту, стажу и количеству пенсионных баллов. Так, в 2024 году минимальный порог составлял 28,2 балла, а с 2025 года он увеличился до 30. При этом минимальный страховой стаж остаётся равным 15 годам.

