Сенатор объяснил, как будут работать новые ипотечные каникулы для многодетных

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Семьи с двумя и более детьми смогут взять ипотечные каникулы с 1 сентября. Для этого достаточно обратиться в банк с заявлением и приложить свидетельство о рождении ребенка или документ об усыновлении, сообщил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Он напомнил, что 4 июля был опубликован подписанный Президентом России закон, который предоставляет таким семьям право на ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Документ вступит в силу 1 сентября и будет распространяться в том числе на ипотечные договоры, заключенные до этой даты.

По словам сенатора, главное изменение заключается в том, что заемщикам больше не придется подтверждать сложное финансовое положение. Основанием для получения отсрочки станет сам факт рождения второго, третьего или последующего ребенка.

Гибатдинов уточнил, что максимальный срок ипотечных каникул составит 18 месяцев. При этом они должны завершиться не позднее дня, когда ребенку исполнится полтора года. Воспользоваться такой мерой поддержки можно только один раз, в полном объеме и только по одному ипотечному договору.

Если ребенок был усыновлен, срок отсрочки будет отсчитываться с даты оформления усыновления. С седьмого месяца каникул на остаток задолженности начнут начисляться проценты, однако погашать их потребуется после окончания отсрочки.

Из-за этого общая переплата по кредиту увеличится, но финансовая нагрузка будет перенесена на более поздний срок, а срок действия кредита продлится на период каникул.

Чтобы оформить ипотечные каникулы, необходимо подать заявление в банк, выдавший ипотеку, и приложить свидетельство о рождении ребенка либо документы об усыновлении, добавил сенатор.