Сенатор Новьюхов подчеркнул роль Югры в защите прав коренных малочисленных народов

Сенатор РФ от Югры Александр Новьюхов в преддверии Международного дня коренных малочисленных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа, рассказал о системной работе региона по защите прав и интересов коренных народов Севера. Его слова приводит ugra-news.ru.

Он отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ – Югра продолжает устойчиво и многогранно поддерживать коренные малочисленные народы Севера. Это выражается не только в нормативной и организационной базе, но и в конкретных программах, инфраструктурных проектах, цифровизации, а также в активном участии самих представителей КМНС в формировании и реализации государственной политики.

Сенатор пояснил, что в регионе создана прочная институциональная база: действует государственная программа «Устойчивое развитие КМНС», учрежден институт Уполномоченного по правам коренных народов, внедрена информационная система, позволяющая получать полную и достоверную информацию о состоянии дел в традиционных местах проживания.

Особое значение придается участию 14 исполнительных органов власти и 22 муниципалитетов, что обеспечивает межведомственное взаимодействие.

Кроме того, реализуются современные цифровые решения. По словам Новьюхова, проект «IT-стойбище» и стойбищные школы-садики с дистанционным обучением помогли преодолеть проблемы доступа к образованию и цифровым сервисам для детей и семей, проживающих в отдаленных районах. Это способствует сохранению языка, культуры и национальной идентичности, не отрывая детей от родной среды.

Отдельно сенатор выделил открытие в 2024 году Института профессионального образования коренных народов Югры на базе Сургутского государственного университета.

Институт сосредоточен на долгосрочных задачах: подготовке педагогических и научных кадров, профориентации молодежи, формировании системы целевого обучения и возвращении специалистов на родные территории.

В сфере культурной политики регион создал развитую сеть учреждений, поддерживает этнографические музеи, библиотеки, СМИ на родных языках, а также театр обско-угорских народов, что формирует особую культурную среду для ханты, манси и ненцев, подчеркнул Новьюхов.

В здравоохранении и демографии Югра демонстрирует положительную динамику: уровень рождаемости среди КМНС выше среднеокружного показателя. Однако сохраняются проблемы, связанные с травматизмом, сложными условиями жизни и ограниченным доступом к медицинской помощи в труднодоступных районах, требующие системного решения на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор обратил внимание на серьезное внимание региона к охране окружающей среды и правовому регулированию природопользования. В Югре насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, покрывающих более 23% площади округа. Модельные соглашения с недропользователями стали эффективным инструментом для учёта интересов коренных народов при промышленной деятельности.

Кроме того, Новьюхов отметил пример активного участия представителей КМНС в органах власти. При Правительстве округа и муниципалитетах работают советы представителей коренных малочисленных народов, действует Ассамблея при региональном парламенте. Такое участие способствует учету мнений носителей традиционной культуры при принятии решений.

Сенатор подчеркнул, что регион не ограничивается внутренней политикой: представители коренных народов активно участвуют в международных диалогах по вопросам климатических изменений, биоразнообразия и прав коренных народов, демонстрируя зрелость и ответственность на внешнеполитической арене.

Новьюхов подвел итог, что Югра занимает ведущие позиции в России по комплексной и системной поддержке коренных народов Севера. Он выразил гордость достигнутым уровнем, который сочетает уважение к традициям с применением современных подходов.

Сенатор отметил важность продолжения работы на основе межведомственного сотрудничества, экспертной поддержки и постоянного диалога с представителями коренных народов.