Сенатор назвала условия выплат страховой пенсии в 2026 году

Право на страховую пенсию по старости в 2026 году получат женщины, достигшие 59 лет, и мужчины, которым исполнится 64 года. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила сенатор, бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По словам парламентария, для назначения выплат необходимо наличие не менее 15 лет официального стажа. В этот период должны входить годы работы, за которые работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также требуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Мельникова пояснила, что при недостаточном стаже или нехватке пенсионных баллов граждане смогут претендовать на социальную пенсию. Однако она назначается на пять лет позже страховой.

Сенатор добавила, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов.