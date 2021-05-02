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Ру Тат
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2 мая 2021  06:24

Сенатор назвала категории граждан с правом получения двух пенсий

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В России есть категории граждан, имеющие право на получение сразу двух пенсий. О них рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В частности, это инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Они имеют право на два вида выплат — «по инвалидности и по старости», пояснила сенатор в интервью «Парламентской газете».

При этом она уточнила: «В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур».

Впрочем, по словам Бибиковой, среди военных пенсионеров право на еще одну пенсию имеют только те, кто после увольнения из силовых структур успели получить необходимый стаж — 12 лет в этом году и набрать необходимое количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл.

Вместе с тем таким отставным силовикам назначается только страховая часть пенсии. Пенсия по старости включает две части — фиксированную и страховую.

назначение пенсии
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