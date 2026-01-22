Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова (Зиннатуллина) подтвердила «Татар‑информу», что вступила в брак с сенатором РФ от Татарстана Тимуром Нагумановым и поэтому сменила фамилию.

Ранее «Институтом развития городов РТ» был опубликован пресс-релиз, где глава ведомства фигурировала под новой фамилией.

«Да, можно поздравить», – сказала Зиннатуллина на вопрос, можно ли ее поздравить с замужеством.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» сообщила, что роспись состоялась в этом году.

Наиле Нагумановой 33 года. Она занимает пост директора фонда «Институт развития городов РТ» с 2022 года. Прежде работала в этой же организации на позициях менеджера по архитектурным проектам и руководителя департамента архитектурных проектов.

Тимуру Нагуманову 42 года. В сентябре 2025 года он стал сенатором Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан. В послужном списке Нагуманова – работа на посту главы Дрожжановского района Татарстана, бизнес-омбудсмена республики, главы Альметьевского района РТ. С 2024 по 2025 год он был помощником Раиса Татарстана.