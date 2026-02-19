Сенатор Мурог рассказал, какие выплаты получают долгожители в регионах

В России на федеральном уровне нет специальных льгот для граждан старше 90 или 100 лет. При этом регионы самостоятельно вводят выплаты для долгожителей. Об этом в разговоре с «RT» сообщил сенатор Игорь Мурог.

По его словам, на общегосударственном уровне отдельные меры поддержки именно для этой возрастной категории пока не закреплены. При этом он выразил мнение, что в будущем такие выплаты могли бы получить единый федеральный статус, чтобы подход к поддержке долгожителей был одинаковым по всей стране.

Сенатор привел примеры региональных решений. Так, в Москве гражданам, достигшим 100 лет, выплачивают около 35 тысяч рублей единовременно, а после 100-летия – примерно 21 тысячу рублей ежегодно ко дню рождения.

В Санкт-Петербурге предусмотрены выплаты к юбилейным датам: около 18 тысяч рублей к 90-летию, примерно 25 тысяч – к 95-летию и около 30 тысяч – к 100-летию. В Ленинградской области долгожителям выплачивают около 15 тысяч рублей к 90 годам, 20 тысяч – к 95 годам и примерно 25 тысяч рублей ежегодно после 100-летия.

Кроме того, в Томской области установлена ежемесячная доплата к пенсии для граждан, достигших 100 лет. По словам Мурога, аналогичные меры действуют также в Севастополе, в Республике Крым и в ряде других регионов страны.