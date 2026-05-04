Сенатор Мурог: Работающим пенсионерам положены 14 дней отпуска за свой счет

Работающие пенсионеры – получатели пенсии по старости могут ежегодно брать до 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению, а пенсионеры-инвалиды — до 60 календарных дней. Об этом рассказал в беседе с RT член Совфеда РФ Игорь Мурог.

«Эти отпуска предоставляются по выбору работника, могут быть использованы частями, но не переносятся на следующий год. Право на такой отпуск не зависит от согласия работодателя и распространяется только на получателей страховой пенсии по старости или инвалидности», – подчеркнул парламентарий

По его словам, для оформления отпуска достаточно подать заявление с указанием основания, после чего работодатель обязан издать соответствующий приказ. Он напомнил, что неиспользованные дни не компенсируются и не суммируются с основным отпуском.

«В случае отказа работодателя предоставить положенные дни пенсионер может обратиться в Роструд, трудовую инспекцию или прокуратуру для защиты своих прав», – акцентировал сенатор.