news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 10:02

Сенатор Мурог объяснил, что пенсионерам не положено пособие по безработице

Читайте нас в
Телеграм

Пенсионеры, которым уже назначена страховая пенсия по старости (в том числе досрочно), а также пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению, не могут быть признаны безработными. Соответственно, пособие по безработице им не положено – это закреплено в федеральном законе «О занятости населения в Российской Федерации», сообщил сенатор Игорь Мурог в разговоре с «RT».

При этом региональные власти вправе вводить дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов и малоимущих пенсионеров.

Отдельные правила действуют для граждан предпенсионного возраста – тех, кому до выхода на пенсию осталось не более пяти лет. По словам Мурога, они могут рассчитывать на пособие по безработице при соблюдении ряда условий: если потеряли работу не по своей вине (например, из-за сокращения или ликвидации предприятия) и имеют стаж не менее 26 недель за год до обращения в центр занятости.

Сенатор также уточнил, что для этой категории предусмотрены особые условия по срокам выплат. При стаже более 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин период получения пособия увеличивается на две недели за каждый год сверх этого стажа, однако общий срок не может превышать 24 месяцев в течение 36 месяцев.

#пособие по безработице #пенсионеры #пенсия
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров