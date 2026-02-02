Сенатор Мурог напомнил о компенсации проезда к месту отдыха для ряда пенсионеров

Право на компенсацию расходов на поездку к месту отдыха по территории России сохраняется за неработающими пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Об этом в беседе с «RT» сообщил сенатор Игорь Мурог.

Он пояснил, что Социальный фонд возмещает таким гражданам стоимость проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года. Компенсация предоставляется в пределах суммы, не превышающей стоимость билета в плацкартном вагоне поезда дальнего следования или перелета экономклассом.

По словам сенатора, эта мера направлена на обеспечение социальной справедливости и повышение качества жизни жителей удаленных регионов страны.

Мурог также отметил, что для работающих жителей северных территорий компенсации за проезд к месту отдыха предусмотрены работодателем в рамках закона «О государственных гарантиях» либо могут устанавливаться на региональном уровне – через ведомственные или отраслевые программы.

В отдельных субъектах размер возмещения достигает 100% стоимости проезда, однако такая практика не является обязательной на федеральном уровне и зависит от финансовых возможностей региональных бюджетов или конкретных предприятий.

В связи с этим, подчеркнул сенатор, универсальной массовой федеральной льготы на оплату отпускного проезда по России в настоящее время не существует.