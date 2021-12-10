Сенатор Ковитиди призвала СБ ООН рассмотреть инцидент с украинским кораблем

Инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива в Чёрном море должны рассмотреть в СБ ООН как часть системных провокаций Украины. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщают РИА Новости.

«Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, эти провокации происходят на фоне того, что Россия делает постоянные активные шаги по укреплению международной безопасности.

Ранее ФСБ России заявила, что двигавшийся ранее в сторону Керченского пролива корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс, по-прежнему не реагируя на запросы российской стороны.