Сенатор Климов: Уехавшие из РФ из-за мобилизации без нарушения закона смогут вернуться

Россияне, покинувшие страну после объявления частичной мобилизации и не нарушившие при этом закон, смогут в любой момент вернуться обратно. Такое мнение высказал глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«С точки зрения нашей Конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению члена верхней палаты парламента, если имеет место нарушение закона, то заниматься ими должны «компетентные органы», которые персонально рассмотрят каждую отдельную ситуацию. Вместе с тем он заявил, что «кое-кому из давших деру не избежать моральной ответственности».

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».