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Политика 25 августа 2024 13:02

Сенатор Климов считает, что Дурова арестовали по запросу США

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Глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов считает, что основателя Telegram Павла Дурова арестовали во Франции «по запросу США». Об этом передает РИА Новости.

«Сегодняшняя новость об аресте во Франции основателя „телеги“ Павла Дурова по запросу властей США — ещё одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу „кто не с нами, тот против нас“», — заявил сенатор.

Накануне сообщили о том, что основателя Telegram задержали в аэропорту Ле-Бурже, расположенном в 12 км к северо-востоку от Парижа, и поместили под стражу. На арест предпринимателя ранее отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

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