Сенатор Голов предложил запретить размещение ПВЗ на первых этажах жилых домов

Сенатор Олег Голов направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ограничить размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов на первых этажах жилых домов. Об этом сообщает газета «Известия».

Поводом для инициативы стали многочисленные обращения жителей, которые жалуются на шум, перегруженность придомовых территорий, загрязнение и снижение уровня безопасности из-за работы дистанционных торговых точек в жилых районах.

Голов подчеркнул, что отсутствие четкого правового определения термина «даркстор» позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, нарушая права граждан.

По его словам, в старых районах с плотной застройкой проблема стоит особенно остро: грузовой транспорт блокирует подъезды и мешает движению пешеходов, а шум и загазованность ухудшают условия проживания.

Сенатор предлагает внести изменения в Жилищный кодекс РФ и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В частности, предполагается запретить размещение ПВЗ и дарксторов в многоквартирных домах, а также ввести особые требования к их расположению – на расстоянии от жилых зданий и санитарных зон.

Кроме того, планируется усилить ответственность за нарушение тишины и правил разгрузки.

«Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь», – отметил сенатор.