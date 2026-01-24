Сенатор Гибатдинов предложил создать российский аналог «Диснейленда»

Член комитета Совета Федерации по культуре, сенатор Айрат Гибатдинов предложил развивать в России парки развлечений по типу «Диснейленда», но с использованием отечественных персонажей мультфильмов и игровых фильмов. Его слова приводит «ТАСС».

Он заявил, что такие герои, как Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, персонажи «Ну, погоди!» и «Простоквашино», сформировали самостоятельную культурную вселенную, которая способна конкурировать с западными франшизами.

Гибатдинов отметил, что особенно актуальной выглядит задача более широкой популяризации этих персонажей – в том числе через создание тематических парков, аттракционов и культурных пространств. По его мнению, такие площадки могли бы появляться не только в столице, но и в регионах.

В качестве удачного примера он привел московский парк развлечений «Остров мечты», подчеркнув при этом, что подобным инициативам не хватает масштаба. Сенатор считает необходимым формирование полноценного отечественного аналога «Диснейленда», ориентированного прежде всего на семейную аудиторию.

Он также указал, что такой проект мог бы стать пространством, где отечественные персонажи получили бы новое развитие – через аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления и мультимедийные форматы.

При этом, по мнению Гибатдинова, у парка должно быть простое и понятное название, близкое детям и семьям, условно – «Чебурляндия». Сенатор добавил, что подобная инициатива могла бы стать инструментом культурной политики и «мягкой силы», способствуя формированию у детей позитивной идентичности через знакомых и родных героев.

По оценке Гибатдинова, в последние годы в обществе усиливается запрос на укрепление отечественного культурного кода. Он отметил, что растет интерес к переосмыслению и популяризации советского культурного наследия, в том числе в современной форме.

В качестве наглядного примера сенатор привел успех фильма «Чебурашка» в прокате, подчеркнув, что персонаж советской эпохи оказался близок и старшему поколению, и молодежи, и детям. По его мнению, эта тенденция подтверждает высокий потенциал советских мультипликационных и кинематографических героев.