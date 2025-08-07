Сенатор Епифанова разъяснила, кому положены налоговые льготы на землю и имущество

Пенсионеры и предпенсионеры в России могут получить льготы по имущественному и земельному налогу. Об этом сообщает RT со ссылкой на сенатора, председателя общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольгу Епифанову.

На федеральном уровне граждане, достигшие пенсионного и предпенсионного возраста, имеют право на ряд налоговых послаблений, если владеют дачными участками и постройками. Так, земельный налог не взимается с участка площадью до шести соток – при превышении этой нормы налог начисляется только на излишек.

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты имущественного налога на одну постройку каждого типа (жилой дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка), если площадь объекта не превышает 50 квадратных метров. При этом сенатор рекомендовала регистрировать такие здания официально, чтобы избежать проблем в будущем.

Льготы распространяются и на предпенсионеров – женщин от 55 лет и мужчин от 60. Однако, как подчеркнула Епифанова, необходимо самостоятельно подать заявление в налоговую инспекцию, иначе послабления применяться не будут.

«Без подачи официального запроса льготы применяться не будут. Наряду с федеральными преференциями, в ряде регионов России могут действовать и дополнительные налоговые льготы, такие как полное освобождение от земельного налога для ветеранов или почетных граждан. Об этом можно узнать в местных органах социальной защиты», – заключила сенатор.

