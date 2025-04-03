Сенатор Епифанова рассказала о новых правилах зачисления в образовательные учреждения

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что дети сотрудников силовых структур, а также дети с инвалидностью имеют право на внеочередное зачисление в детсады и школы, сообщает NEWS.ru.

Это также касается детей, потерявших родителей.

С начала апреля в России в нескольких регионах вступили в силу новые правила для зачисления в образовательные учреждения. Приоритет в очереди на место в детсадах и школах имеют дети следующих категорий: инвалиды, включая детей с инвалидностью с рождения, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей, при отсутствии страхового стажа у умершего родителя. Кроме того, право на внеочередное зачисление получают дети, проживающие по месту жительства в данном районе, а также дети, чьи родители служат в армии, полиции, являются судьями или работают в Следственном комитете или прокуратуре, а также дети, находящиеся под опекой или в приемных семьях.

Особое внимание уделено детям погибших военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии. Также дети младшего возраста имеют право на место в школе, если старший ребенок уже обучается в данном учебном заведении. В рамках этой программы учитываются и дети граждан, работающих в подразделениях особого риска, а также дети, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Епифанова напомнила, что процесс зачисления проходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня для детей из льготных категорий и по месту жительства и с 6 июля по 5 сентября для всех остальных. Важно, что на первом этапе дети с льготами могут быть зачислены в любую школу, независимо от адреса. На втором этапе зачисление происходит только при наличии свободных мест.

В отдельных регионах могут быть предусмотрены дополнительные льготы, например, в Москве дети участников СВО могут претендовать на бесплатное посещение детских учреждений и право на внеочередное зачисление.