Сенатор Епифанова исключила повышение ставки по семейной ипотеке

Скорее всего, ставка по семейной ипотеке останется на уровне 6% в наступившем 2025 году. Об этом заявила сенатор РФ, арбитражный управляющий Министерства юстиции России Ольга Епифанова, сообщает «Газета.Ru».

«Связано сохранение ставки по семейной ипотеке в 6% с тем, что Правительство продолжает активно поддерживать данную программу, к тому же в следующем году в России планируют отменить лимиты по семейной ипотеке, чтобы выдача ипотеки на льготных условиях не приостанавливалась — это поручение Президента Владимира Путина», — заметила политик.

Епифанова также напомнила, что семейную ипотеку со ставкой 6% годовых распространят на вторичное жилье в регионах страны, где почти не строят новые дома.

Сенатор также добавила, что решение Путина о безлимитности семейной ипотеки очень востребовано, потому что главная категория покупателей новостроек — это семьи с детьми. Отмена лимитов сделает программу более прозрачной и стабильной, выразила уверенность она, обратив вместе с тем внимание на ситуацию с суммой первоначального взноса, которая приближается к 50%.

По мнению Епифановой, в 2025 году покупательский спрос окажется сосредоточен именно в государственных программах: в «обновленных» семейной и IT-ипотеке, а также в дальневосточной и арктической ипотеке.

Директор Консультационного центра АО «ДОМ.РФ» Михаил Ковалев рассказал, что за десять месяцев 2024 года жители России взяли 214 тыс. семейных ипотек.