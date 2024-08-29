Сенатор Емельянов встретился с семьями участников СВО в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Сенатор РФ Геннадий Емельянов встретился с семьями участников специальной военной операции из Набережных Челнов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Забота о СВОих», организованного региональным отделением «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Близким военнослужащих вручили цветы и подарки. Также они смогли задать сенатору интересующие вопросы. Так, близкие Тимура Якшигулова попросили помочь в решении спора с управляющей организацией. Емельянов взял вопрос на контроль.

Тимур Якшигулов отправился в зону СВО по мобилизации. До этого работал техником-испытателем на Набережночелнинском трубном заводе. 19 июня в его семье родился первенец — сын Амир. Поэтому супруга Светлана находится в отпуске по уходу за ребенком.

Гости вручили близким бойца цветы и продуктовый набор. От имени мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева им передали комплект для новорожденного.

Затем сенатор встретился с семьей Михаила Васильева, который погиб при выполнении боевых задач в декабре 2022 года. За год до этого не стало его супруги. Сейчас 15-летний сын бойца Вадим находится под опекой матери Михаила. Подросток профессионально занимается футболом.

Актив регионального отделения партии вручил матери военнослужащего цветы и продуктовый набор, а сыну — беспроводную гарнитуру.

Также Емельянов посетил семью Талгата Имамова, который погиб этой весной. У военнослужащего остались жена и две дочери. Супруге бойца активисты «Единой России» вручили цветы и подарочный набор продуктов, а младшая дочь получила в подарок мягкую игрушку.