Сенатор Джабаров усомнился в информации об отказе Индии от российского оружия

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности информации о стремлении Индии отказаться от российского оружия в пользу американского. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Я не думаю, что это решение окончательное», — заявил сенатор, предположив, что «американцы выдают желаемое за действительное».

При этом политик выразил уверенность, что «российское оружие в ходе конфликта на Украине показало» превосходство над «обычными видами американского вооружения». К тому же, по словам Джабарова, Индия уже неоднократно меняла поставщиков оружия, но затем возвращалась к России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийские источники рассказало, что Нью-Дели хочет дистанцироваться от РФ как поставщика оружия, но старается действовать осторожно, чтобы не вызвать сближение Москвы и Пекина.

По оценке Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние двадцать лет Россия обеспечила 65% индийских закупок оружия на сумму более 60 млрд долларов. Согласно данным четырех источников агентства, сейчас РФ предлагает Индии новые сделки, в том числе на условиях совместного производства.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», — прокомментировал ситуацию эксперт аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Укреплению связей Индии с Соединенными Штатами способствует напряженность в отношениях с Китаем из-за территорий в Южном Тибете. Нью-Дели претендует на удерживаемый китайцами Аксайчин, Пекин — на контролируемый индийцами Аруначал-Прадеш. Последнее столкновение на границе произошло в декабре 2022 года.