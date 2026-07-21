Сенатор Джабаров: попытки вмешательства Запада в выборы в России будут отражены

Страны Запада проводят масштабную кампанию по подготовке вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму, все подобные попытки будут пресекаться, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров на заседании комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Странами Запада развернута масштабная кампания по организации попыток вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму. В последние два года противники России активно отрабатывали новые приемы и тестировали новые методы электорального вмешательства в ходе выборов в целом ряде государств, включая Молдавию, Армению», – сказал сенатор.

Джабаров сообщил, что комиссия на постоянной основе отслеживает и анализирует используемые Западом инструменты вмешательства.

«Технологии попыток иностранного вмешательства нам известны и понятны. Все такие попытки будут купированы и отражены», – подчеркнул он.

По словам сенатора, Запад в своих деструктивных планах традиционно рассчитывает на иноагентов, экстремистов и других предателей.

«В Европарламенте, в ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) и на других площадках иноагенты и экстремисты в открытую презентуют свои проекты по вмешательству в предстоящие выборы. Подготовка различных электоральных провокаций ведется при прямой финансовой, организационной, информационной и идейной поддержке Запада», – сказал глава комиссии.

На фоне этого необходимо объединить усилия для защиты права российских граждан на независимое волеизъявление, считает сенатор.