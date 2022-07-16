Сенатор Джабаров назвал самый быстрый способ вернуть связи России и Европы

Самый верный способ наладить связи между Россией и Европой – это успешное завершение военной спецоперации на Украине, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что многие россияне называют события на Украине причиной, по которой европейские страны рвут связи с Россией, прерывают деловые и личные поездки и закрывают популярные туристические маршруты в Европу.

«На это хочется ответить следующим образом. Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете – это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине. И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», – написал политик в своем телеграмм-канале.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ страны Запада ужесточили антироссийские санкции и закрыли для российских самолетов небо над ЕС.