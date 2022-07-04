Сенатор Джабаров о сборе средств для Украины: Все закончится болтовней

Если страны Евросоюза помогут Украине собрать средства на восстановление после спецопераци, то их потратят на другие цели, уверен сенатор Владимир Джабаров.

По мнению Джабарова, деньги пойдут на «поддержку различных террористических группировок», которые активизируется после «разгрома ВСУ и неонацистов».

«Они хотят показать, что не бросают Украину. Я думаю, все закончится обычной болтовней», – сказал сенатор RT, добавив, что это «бестолковая» и несвоевременная инициатива.

Сегодня Еврокомиссия предложила Киеву создать международную платформу для аккумуляции средств и рекомендаций по восстановлению Украины. В Киеве заявили, что на эти цели необходимо $750 млрд, и предложили взять эти средства с замороженных российских счетов.