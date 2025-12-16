Сенатор Двойных назвал развитие сельского жилья ключом к привлечению кадров в АПК

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие жилищного строительства в сельской местности может способствовать сохранению численности населения и привлечению молодых специалистов в аграрно-промышленный комплекс. Такую позицию обозначил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, его слова приводит «ТАСС».

Сегодня активное жилищное строительство сосредоточено в городах, однако для страны с большой территорией важно равномерное распределение населения. Он отметил, что сохранение сельского населения в каждом регионе является ключевым условием привлечения молодых кадров в АПК, а для этого необходима реализация жилищных проектов именно в сельской местности.

Сенатор сообщил, что в Совете Федерации детально проработали направление деревянного домостроения. В рамках работы Совета по лесу были сняты вопросы, касающиеся многоэтажного деревянного строительства. В настоящее время проекты четырехэтажных деревянных домов уже прошли сертификацию и получили разрешение МЧС на возведение в сельской местности, включая северные широты, где такие технологии особенно востребованы.

Александр Двойных подчеркнул, что современное деревянное домостроение может быть комфортным, безопасным и более доступным по стоимости. Он также обратил внимание на его экологические и климатические преимущества, отметив, что в условиях низких температур монтаж деревянных домокомплектов возможен круглый год, в отличие от бетонных конструкций.

По его мнению, оценивать развитие строительной отрасли исключительно по объемам квадратных метров и количеству многоэтажек является неверным подходом.

Кроме того, сенатор указал на растущий запрос населения на проживание в индивидуальных домах. По его словам, на рынке появляются отечественные компании, предлагающие доступные решения в сфере индивидуального жилищного строительства, которые отвечают требованиям как по качеству, так и по цене.