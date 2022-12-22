Сенат США проголосовал за поправку об изъятии замороженных активов российских бизнесменов

Сенат американского Конгресса проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, которая позволит изымать активы российских бизнесменов, замороженные в результате санкций против РФ, и передавать их Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Автором поправки выступил республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). Предполагается, что администрация США будет наделена полномочиями по изъятию активов российских бизнесменов и использованию средств для оказания помощи Киеву.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.