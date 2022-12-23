Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета с 45 млрд долларов для Украины

Проект бюджета на 2023 финансовый год на $1,7 трлн внесен на рассмотрение в Конгресс США. Среди расходных статей предполагается выделение Украине $45 млрд, следует из текста документа. Таким образом, общая поддержка Украины в будущем году в три раза превысит уровень этого года, когда на эти цели было предусмотрено $13,6 млрд.

Совокупно с поддержкой Киева и союзников НАТО объем помощи составит $44,9 млрд. Часть этих средств направят на подготовку украинских военных и пополнение запасов вооружений, переданных Киеву.

Также в проекте бюджета предусмотрено более $300 млн на «противодействие влиянию России» и поддержку энергетической независимости и экономической стабильности стран, «находящихся под давлением» РФ. Кроме того, в документ внесена поправка, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для их передачи Украине.

В ближайшее время проект федерального бюджета рассмотрит Палата представителей Конгресса США. В случае утверждения документа нижней палатой он поступит на подпись Президенту страны Джо Байдену.