Семью Нигматуллиных с 800-летним педагогическим стажем чествовали в Казани

В казанском санатории «Ливадия» на торжественном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, чествовали трудовые династии Татарстана. Среди участников – семья Нигматуллиных, чей общий педагогический стаж составляет около 800 лет.

«Мы очень гордимся тем, что живем в Республике Татарстан. У нас замечательный город, республика замечательная. И мы очень гордимся, что служим родине и отечеству именно здесь», – рассказала журналистам Адиля Нигматуллина.

По ее словам, в династии представлены самые разные профессии: учителя, энергетики, нефтяники, врачи. Сама Адиля работает в сфере образования. Ее супруг – в строительстве, а сыновья – в энергетической системе республики.

«Трудовая династия потому, что несколько поколений у нас учителя. Моя мама – учительница, бабушка была учительницей, прабабушка тоже преподавала. Мама мужа тоже была учительницей», – сказала она.

Глава семьи Наиль Нигматуллин отметил, что в основе династии – любовь к труду и к родителям. «Труд облагораживает человека. И труд делает человека. Вот это подразумевается под трудовой династией», – сказал он.

Их сын Камиль признался, что с детства видел, как бабушка и мама трудились, вкладывая в любимую работу душу.

«Трудовая династия для меня – это когда твой труд оставляет полезный след в обществе и в жизни человека. Когда вся семья работает для общества и приносит пользу людям – вне зависимости от того, где работает каждый член семьи», – подчеркнул он.