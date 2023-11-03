Семью мигрантов выдворят из России после драки сына в школе в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области семью мигрантов из пяти человек обязали покинуть территорию России за нарушение миграционного законодательства, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Как выяснилось, 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

«По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями», – указано в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел в середине сентября 2023 года. В ряде Telegram-каналов были опубликованы сообщения о конфликте между учениками 7-го и 8-го классов одной из школ Нижнего Новгорода. Подросток несколько раз сильно ударил другого ученика и хватал его за горло.

По предварительным данным, причиной инцидента стала личная неприязнь ученика 8 класса к 7-класснику, из-за того, что последний ранее обидел 5-классника.