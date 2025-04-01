Семью экс-менеджера агентства Bloomberg нашли мертвой в Южной Каролине

Бывший работник информационного агентства Bloomberg Ричард Самарел и его семья найдены мертвыми в своем доме в Южной Каролине, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Тела Ричарда, его супруги Лины и девятилетней дочери Саманты были обнаружены утром 29 марта после сигнала от обеспокоенных соседей.

Детали случившегося остаются неизвестными — власти пока не сообщают, что послужило причиной смерти пары и их ребенка. «Дополнительная информация станет доступна позже, когда офис коронера и наши службы завершат расследование данного инцидента», — заявил местный шериф.

Как уточняет New York Post, другие дети пары — еще одна дочь и сын — в момент трагедии находились в школе.

Ричард Самарел раньше занимал должность менеджера по ценным бумагам в Bloomberg, тогда как Лина трудилась в департаменте по делам ветеранов США.