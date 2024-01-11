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Семью бойца СВО из Новошешминского района поздравили с рождением пятого ребенка
Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов и депутат Госдумы РФ Айдар Метшин поздравили семью военнослужащего Николая Кузьминых, который сейчас находится в зоне СВО, с рождением сына.
Ребенок родился 28 декабря, и несколько дней назад Валентину Кузьминых выписали из роддома. Мальчика назвали Макаром – он стал пятым ребенком в семье.
Поздравить семью с таким знаменательным событием приехали Вячеслав Козлов и Айдар Метшин. Они пожелали малышу богатырского здоровья, счастья и вручили подарок — детскую коляску. Старшие дети получили от них сладкие подарки.
Валентина поделилась надеждой, что Николай скоро приедет в отпуск и повидается с сыном.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил семью бойца СВО с рождением третьего ребенка.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: администрация Новошешминского района.
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