Семен Дер-Аргучинцев в «Ак Барсе»: спасение атаки или очередной риск для Казани

После летнего исхода лидеров казанский «Ак Барс» ищет усиление, а Семен Дер-Аргучинцев - в списке Валиуллина. Права на форварда находятся у «Адмирала», а сам игрок мечтает о возвращении в НХЛ, но первыми на очереди в случае неудачи стоят казанцы. Нужен ли нестабильный созидатель Анвару Гатиятулину — в материале «ТИ-Спорт».





Фото: dynamo.ru

Дер-Аргучинцев — как спасение атаки «Ак Барса»?

В последние годы карьера 25-летнего форварда складывается довольно неровно. После возвращения из-за океана хоккеист воспринимался в КХЛ как однозначная звезда или около того.

Уехав за океан ещё юниором, форвард прошёл серьёзную школу в Юниорской лиге Онтарио за «Питерборо Питс», где в сезоне 2019/20 выбил впечатляющие 75 (12+63) очков в 55 матчах. Права на него на драфте НХЛ 2018 года под 76-м номером забрал «Торонто Мейпл Лифс». Позже Семён Дер-Аргучинцев провёл три сезона в АХЛ за фарм-клуб «Торонто Марлиз», набрав 76 (25+51) баллов в 107 встречах, и даже дебютировал в НХЛ, сыграв один матч за основной состав «Лифс» в декабре 2022 года. Однако прочно закрепиться в сильнейшей лиге мира с первой попытки не получилось, и нападающий принялся завоевывать авторитет на родине.

Все помнят его яркий отрезок в челябинском «Тракторе», где нападающий демонстрировал отличное видение площадки, мягкие руки и умение отдать тончайшую передачу в большинстве. При этом его использовали как с краю, так и в центре площадки. В своём первом полноценном сезоне 2023/24 он набрал 34 (17+17) очка в 53 матчах регулярки и добавил 10 баллов в плей-офф. Следующий чемпионат 2024/25 принёс ему ещё 30 (13+17) очков в регулярном первенстве и 12 баллов в играх на вылет.

Однако последовавший затем обмен в московское «Динамо» откровенно себя не оправдал. В столичном клубе его статистика и роль заметно просели: лишь 14 (4+10) очков в 26 матчах регулярного чемпионата и 2 балла в Кубке Гагарина. Ему так и не удалось вписаться в жёсткую командную систему Вячеслава Козлова и закрепить за собой место в первых двух звеньях.

Оставаться в «Динамо» на следующий сезон Семён не собирался и решительно настроился возвращаться за океан в расчёте, что сумеет закрепиться в НХЛ. В ответ «бело-голубые» решили обменять нерелевантный для себя актив — Тамбиев как раз собирает своих игроков из «Адмирала», так что обмен прав на Дер-Аргучинцева на Павла Шэна получился как нельзя кстати.

Понятно, что представить техничного созидательного центрфорварда в условиях изнуряющих перелётов и силового хоккея «моряков» практически невозможно. Владивосток для него — лишь транзитный пункт, а настоящие планы нападающего лежат в другой плоскости.

Однако реальность такова, что шансы получить полноценный контракт с «Торонто» стремятся к нулю. За океаном внимательно следят за КХЛ, и если игрок не показывает стабильно высоких результатов в России, его акции на американском рынке резко падают. В системе «Мейпл Лифс» и без того хватает техничных крайних и центральных нападающих. Ехать в тренировочный лагерь без каких-либо гарантий — это колоссальный риск провести ещё один год в фарм-клубе АХЛ, потеряв драгоценное игровое время. Понимая сложившуюся ситуацию, сторона хоккеиста наверняка активно прорабатывает надёжные запасные варианты в России.

Что «Ак Барс» может предложить «Адмиралу» взамен?

И именно здесь на первый план выходят интересы казанского клуба. В кулуарах активно говорят о том, что «Адмирал» не против обменять права на Семёна в «Ак Барс» за денежную компенсацию и какой-то актив. А вот с этим у казанцев и у самих не так хорошо — целая группа хоккеистов покинула Казань, а взамен пока практически никого не приобрели.

Разве что прощаться с очередным проспектом по примеру Андрея Пустового, которого отдавали за права на Григория Денисенко. Но это тоже не лучшее развитие событий.

Однако в обойме казанцев имеется целый ряд игроков, которые уже перешагнули молодёжный возраст и периодически подтягивались к основной команде, но так и не закрепились в нижних звеньях. Нападающие вроде Артура Бровкина, Дениса Комкова и Максима Быкова явно хотят больших возможностей, чем им готовы предложить в Казани. Сюда же можно отнести Семёна Терехова, которому для прогресса необходимы постоянные 12–14 минут за матч. Для игрового стиля «Адмирала» эти форварды — отличный ресурс: они обучены, прошли обкатку мужским хоккеем и предельно мотивированы доказать свою состоятельность в КХЛ при нормальном доверии тренерского штаба.

Подобный вариант выгоден обеим сторонам: «моряки» получат голодных до игры проспектов с амбициями, а Казань без потерь в основном костяке получит права на техничного созидателя.

Семён может заменить Сафонова, но заменит ли Барабанова?

Для менеджмента казанцев этот трансфер может стать отличным решением в условиях очевидного летнего комплектования состава. У тренерского штаба Анвара Гатиятулина намечается ощутимая нехватка созидателей, а Дер-Аргучинцев — форвард с редкой игровой универсальностью. Его можно одинаково эффективно задействовать как в центре второго или третьего звена, так и на фланге атаки, добавив командным действиям скорости и нестандартной мысли. После расставания с рядом прошлогодних лидеров «Ак Барсу» критически не хватает исполнителей, способных делать разницу впереди.

Обладая неплохим игровым интеллектом, прекрасным видением площадки и мягкими руками, Семён способен вернуть атаке Анвара Гатиятулина скорость и непредсказуемость. Главное преимущество форварда — его универсальность, позволяющая штабу использовать хоккеиста как на позиции центрального нападающего, так и на фланге, гибко подстраиваясь под любые игровые сценарии. Это первый кандидат на замену уехавшему за океан Илье Сафонову, если ещё центры не найдутся. В таком случае Денисенко поднимется в первое звено, действуя слева, справа — Артём Галимов, а Семён закроет центр звена. Он умеет контролировать темп, вытягивать на себя защитников и выдавать скрытую передачу под бросок. Другой вопрос, насколько он в этом равносилен уехавшим Барабанову и Тодду.

Интересным выглядит и перевод Дер-Аргучинцева на фланг к двусторонним центрам — Кириллу Семёнову или Александру Хмелевскому. В подобном сочетании Семёнов или Хмелевский заберут на себя всю черновую работу, борьбу у бортов и игру на вбрасываниях, освободив Семёну пространство для созидания с чистого льда.

Кроме того, плеймейкерский потенциал Дер-Аргучинцева необходим спецбригадам большинства. Заняв привычную позицию на полуборте, он сможет дирижировать розыгрышем и находить линии для паса.

И всё же, с учётом нестабильности форварда, есть серьёзные сомнения, что он сможет полноценно закрыть потери Тодда или Барабанова. Форвард выдал удачный отрезок в «Тракторе», но постепенно его эффективность стала падать. Не сумел Семён доказать, что он безоговорочный лидер и в «Динамо». Ко всему прочему, его нельзя назвать жёстким игроком, как тот же Дмитрий Яшкин, — Дер-Аргучинцев скорее игровик, которому нужен свободный лёд, а единоборства — не его сильная сторона.

Впрочем, с учётом ситуации на рынке КХЛ и массовых потерь приобретение игрока с такими вводными данными — уже за счастье.