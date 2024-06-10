Семык-2024: где и как пройдет праздник марийской культуры в Татарстане

Основная идея праздника – почтить память предков, прочитать молитвы богам об удаче и благополучии на грядущее лето

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народные коллективы и звезды эстрады

«Вначале выходят наши аксакалы и просят благословения, мира и согласия каждому. Исполняется наш гимн. В этом заключается праздник», – рассказала председатель правления Национально-культурной автономии марийцев в Казани Людмила Мусихина сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Основная идея праздника – почтить память предков, прочитать молитвы богам об удаче и благополучии на грядущее лето. Обрядовая часть начинается уже сегодня. В течение всей недели марийцы стирают одежды, убираются в домах и читают молитвы. Кульминация этих ритуалов наступает в ночь со среды на четверг. В субботу же, 15 июня, пройдет развлекательная часть Семыка.

Людмила Мусихина: «В начале выходят наши аксакалы и просят благословения, мира и согласия каждому. Исполняется наш гимн. В этом заключается праздник» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В программу праздника включены национальные игры и мастер-классы, выступления более 20 марийских народных творческих объединений и звезд эстрады из Марий Эл: Володи Матвеева, Сергея Пакеева, Ирины Якаевой и Йорга Каче. В этом году праздник лета также посетят коллективы из Башкортостана, Удмуртии и других соседских регионов. Вечером в субботу организаторы проведут этно-дискотеку.

Два больших праздника в один день

Семык должен был пройти 22 июня, но в этот день отмечают День памяти и скорби. Организаторы были вынуждены перенести семейный праздник на неделю раньше.

В тот же день, 15 июня, в Республике Марий Эл в городе Йошкар-Ола пройдет Пеледыш-Пейрем – Праздник Цветов, всероссийский праздник национальной культуры марийцев. Смогут ли жители Марий Эл быть на двух народных праздниках одновременно?

В программу праздника включены национальные игры и мастер-классы, выступления более 20 марийских народных творческих объединений и звезд эстрады из Марий Эл Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть и положительные моменты. Село Большая Шия находится в двух часах от Казани, что может привлечь на гулянья больше человек непосредственно из Татарстана. В прошлом году праздник проходил в труднодоступном Агрызском районе, но сумел собрать свыше 4 тыс. гостей. Организаторы надеются в этом году побить эту цифру.

Праздник, когда все марийцы объединяются

«Это праздник, когда все марийцы объединяются, потому что мы имеем возможность делиться друг с другом нашими ценностями и передавать их следующим поколениям. Огромное значение для нас имеет молодежь, которая все это впитывает, смотрит и передает наши традиции дальше», – объяснила председатель Совета Национально-культурной автономии марийцев РТ Наталья Кукушкина.

Наталья Кукушкина: «Это праздник, когда все марийцы объединяются, потому что мы имеем возможность делиться друг с другом нашими ценностями и передавать их следующим поколениям» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам организаторов, в условиях урбанизации марийцы, которых иногда называют детьми природы, все меньше времени уделяют традиционным обрядам и родной культуре.

В течение года у марийцев много праздников. Один из них Шорыкйол – праздник семейного благополучия, который совпадает с православным Рождеством. Есть своя Масленица – Уярня и праздник Кугече, который совпадает с православной Пасхой. Подобные ритуалы и праздники, проводимые в том числе в Татарстане, позволяют марийцам сохранить свою национальную идентичность в век глобализации.