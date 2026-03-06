Семьям участников СВО в Набережных Челнах вручают продуктовые наборы к 8 Марта

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах в преддверии Международного женского дня начали поздравлять семьи участников специальной военной операции. Родным военнослужащих вручают продуктовые наборы от имени мэра города. Одну из таких посылок получила семья бойца с позывным Афоня, который сейчас находится дома в краткосрочном отпуске.

Военнослужащий участвует в специальной военной операции с 2024 года. По его словам, на решение отправиться на передовую во многом повлияли знакомые, уже служившие в зоне боевых действий.

Боец рассказал, что во время выполнения одного из боевых заданий военнослужащим запрещалось брать с собой мобильные телефоны. Из-за этого длительное время он не мог выйти на связь с семьей.

«Когда вдали от дома, думаешь о супруге постоянно, волнуешься, переживаешь. И потом уже, когда мы вернулись на вертолете, сели на землю, я включил телефон и думаю: “Все, самое страшное позади, можно позвонить”. Адреналин такой в сердце. Сразу ей позвонил и сказал, что все нормально», – рассказал военнослужащий с позывным Афоня.

Он добавил, что боевое задание было успешно выполнено. По словам бойца, поддержка родных и ожидание дома помогают справляться с трудностями службы.

Жена военнослужащего Диана призналась, что быть супругой бойца непросто, однако семья старается сохранять оптимизм и поддерживать друг друга.

«Женой героя быть очень сложно, но возможно. Поэтому заряжаемся оптимизмом, поддерживаем друг друга. Я очень горжусь своим мужем, что он выбрал для себя такой путь – путь нелегкий, но это его выбор. Я максимально поддерживаю его, мы гордимся, верим и надеемся, что скоро все закончится», – сказала она.

В преддверии 8 Марта супруги принимали гостей из администрации Центрального района города. Семье вручили продуктовый набор от имени мэра Набережных Челнов.

Как сообщил глава администрации Центрального района Фидарис Хабибуллин, поздравления охватят большое количество семей.

«Мы посещаем семьи военнослужащих, которые в настоящее время защищают нашу Родину, наше Отечество. Всего по Центральному району планируется посетить более тысячи семей, которым будут вручены продуктовые наборы», – отметил он.

Планируется, что до конца недели продуктовые наборы будут переданы всем семьям участников специальной военной операции в городе.

