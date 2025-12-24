Семьям участников СВО в этом году выдали 450 комплектов для новорожденных от Раиса РТ

В 2025 году члены семей участников специальной военной операции получили 450 комплектов для новорожденных в подарок от Раиса Татарстана. Об этом сегодня на заседании Госсовета РТ рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Члены семей участников СВО имеют право на получение различных выплат. Они выдаются, к примеру, тогда, когда в семье рождается малыш. В этом году было выдано 450 комплектов от имени Раиса Республики Татарстан», – привела данные министр.

Также в своем выступлении она отметила, что участники СВО и члены их семей имеют право на получение финансовых выплат и различных льгот, связанных с обучением детей, их поступлением в учебные заведения, а также на поддержку для ведения собственного бизнеса, получение средств технической реабилитации, трудоустройство и многие другие меры поддержки.