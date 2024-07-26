Семьям участников СВО из Татарстана направят 303 тонны продуктов питания и бытовой химии

Семьи погибших участников СВО из Татарстана получат 303,5 тонны продуктов питания и бытовой химией. Помощь отправят в рамках второго этапа благотворительной акции фонда «Нэфис», которая охватывает все города и районы республики. На реализацию акции фонд направил 40,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба фонда, 69 упаковок различных продуктов питания и товаров бытовой химии входят в набор от БФ «Нэфис» для каждого члена семьи погибшего участника СВО из РТ. Объемы продукции рассчитаны таким образом, чтобы их хватило в среднем на полгода. Вес одного гуманитарного набора составляет 50,6 кг.

«Поддержка семей погибших бойцов СВО – один из главных приоритетов в работе нашего фонда. Очень важно, чтобы эти семьи получали надежную опору в самое тяжелое время. Безусловно, государство предусмотрело целый ряд выплат и льгот для семей погибших. Наш фонд, в свою очередь, принял решение в полной мере обеспечивать эти семьи базовыми продуктами питания и бытовой химией. И мы приложим все усилия для того, чтобы помощь дошла до каждого адресата», – говорит учредитель БФ «Нэфис», депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

Напомним, первый этап масштабной акции фонда «Нэфис» состоялся полгода назад: с конца декабря гуманитарные наборы раздавались при помощи администраций городов и районов Татарстана.

Количество наборов, передаваемых в семью, зависит от количества её членов. Так, семья из трех человек получит 3 набора, то есть 151,8 кг продукции (207 упаковок).

В продуктовую часть набора входят тушенка, растительное масло, мука, сахар, гречка, рис и другие крупы, макароны, майонез, кетчуп. По сравнению с первым этапом акции список продуктов расширен на 5 позиций, в том числе с учетом отклика и пожеланий самих семей (например, включены пшено и овсяные хлопья).

В состав бытовой химии входят стиральные порошки, жидкости для мытья посуды, сухое чистящее средство, твердое и жидкое мыло, шампуни.

Списки семей для получения благотворительных наборов составлены органами местного самоуправления городов и районов Татарстана.

Благотворительный фонд «Нэфис» создан по инициативе Богуславского осенью 2023 года. Он возглавляет Совет фонда, в который также входит заслуженный тренер России Владимир Алекно. В составе попечительского совета фонда – гендиректор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.