Семьям участников спецоперации выдадут именные сертификаты на турпоездки

До 1 декабря Правительство РФ должно разработать предложения по выделению именных сертификатов на турпоездки членам семей военных, участвующих в специальной военной операции. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля

Помимо этого, Кабмину РФ необходимо представить предложения по доработке туристического кешбэка и выделению дополнительных средств на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги на 2023-2025 годы. Это, в том числе, затронет организацию детского отдыха.

Напомним, Путин также поручил создать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на прием 10 млн человек в год.