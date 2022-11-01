news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Путешествия и туризм
1 ноября 2022  19:38

Семьям участников спецоперации выдадут именные сертификаты на турпоездки

news_top_970_100

До 1 декабря Правительство РФ должно разработать предложения по выделению именных сертификатов на турпоездки членам семей военных, участвующих в специальной военной операции. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля

Помимо этого, Кабмину РФ необходимо представить предложения по доработке туристического кешбэка и выделению дополнительных средств на возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги на 2023-2025 годы. Это, в том числе, затронет организацию детского отдыха.

Напомним, Путин также поручил создать круглогодичные морские курорты, рассчитанные на прием 10 млн человек в год.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100