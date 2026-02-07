Семьям с детьми напомнили о новой налоговой выплате, действующей с 1 января

С 1 января 2026 года в России начала действовать новая мера поддержки семей с детьми – семейная налоговая выплата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину.

На выплату могут рассчитывать работающие родители, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а при очном обучении – 23 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть не выше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Мера поддержки распространяется также на усыновителей, опекунов и попечителей. Обязательное условие для получения выплаты – отсутствие задолженности по алиментам у заявителя.