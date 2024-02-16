Семьям — помогать: гид по выплатам и пособиям для родителей и детей в России

Единое пособие на детей и для беременных женщин

В Татарстане запустили сайт к Году семьи, где можно найти актуальную информацию о мерах поддержки и афишу семейных событий. Согласно опубликованной информации, татарстанские семьи могут рассчитывать на полсотни различных мер поддержки. Там же можно найти списки документов, которые нужно подготовить, и полную инструкцию, куда нужно обращаться за выплатами.

С прошлого года в России действует единое универсальное пособие, объединившее шесть действующих мер поддержки. Правда, положено оно не всем. Пособие назначается беременным и семьям с детьми до 17 лет, у которых среднедушевой доход ниже или равен одному прожиточному минимуму на душу населения, установленному в Татарстане.

Размер единого пособия семьям с детьми зависит от региональной величины прожиточного минимума для детей, которая увеличился с 1 февраля и составит 12,7 тыс. рублей. Единое пособие на беременных — 14,3 тыс. рублей.

Выплата полагается работающей беременной женщине, которая готовится к родам, либо усыновившей ребенка до трех месяцев Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пособие по беременности и родам, они же декретные

Выплата полагается и работающей беременной женщине, которая готовится к родам, либо усыновившей ребенка до трех месяцев. Пособие выплачивается за 70 дней до предполагаемой даты родов и за 70 дней после родов. В случае рождения более одного ребенка, а также при сложных родах сроки увеличиваются. То есть женщине положено 100% суммарного заработка за 140 календарных дней (или больше), но не менее 88,5 тыс. и не более 565 тыс. рублей.

Выплаты также полагаются беременной или родившей женщине, которую уволили с работы. Мера работает и в случае усыновления ребенка до трех месяцев. Пособие полагается только тем, кого центр занятости признал безработной в течение года со дня увольнения из-за закрытия ИП или ликвидации предприятия. Размер пособия составляет 922 рубля.

Если родились двое или более детей, то пособие выплачивается на каждого ребенка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Единовременное пособие при рождении ребенка

Это разовая выплата, которую выплачивают одному из работающих родителей. Если родились двое или более детей, то пособие выплачивается на каждого ребенка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий.

Если не работают оба родителя и они являются гражданами России или беженцами, то выплату все равно начислят. В феврале 2024 года единовременное пособие при рождении ребенка проиндексировано до 24,6 тыс. рублей.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

На эту выплату могут рассчитывать усыновитель ребенка, а также опекун, попечитель или приемный родитель. Важное условие — они должны быть гражданами России. С 1 февраля пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выросло до 24,6 тыс. рублей.

Декретный отпуск маме предоставляется до исполнения ребенку трех лет, а пособие выплачивается до полутора Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 года)

Декретный отпуск маме предоставляется до исполнения ребенку трех лет, а пособие выплачивается до полутора. Для работающих и застрахованных женщин размер пособия — это 40% среднего заработка, но не менее 9,2 тыс. рублей в месяц и не более 49,1 тыс. рублей в месяц.

Получить пособие по уходу за ребенком до полутора лет может и неработающий родитель, но если он не получает пособие по безработице. Минимальный размер в этом случае — 8,6 тыс. рублей. Именно столько получат уволенные во время беременности, учащиеся очной формы и родители, которые не могут ухаживать за ребенком.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих — 15,4 тыс. рублей. Эту сумму будут получать уволенные в связи с ликвидацией предприятия в период декрета.

С февраля материнский капитал проиндексировали Фото: © «Татар-информ»

Материнский (семейный) капитал

С февраля материнский капитал проиндексировали. Теперь на первого ребенка выделяют 630 тыс. рублей, на второго ребенка — 833 тыс. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток.

Потратить сертификат можно пятью способами: в качестве ежемесячной выплаты, на улучшение жилищных условий (ипотека, строительство дома), на образование детей (в том числе на частный детский сад или на вуз для старшего ребенка), на пенсию мамы, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Удобно, что с 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются проактивно, как и СНИЛС новорожденного. Оба документа поступают в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Кстати, в определенных случаях оформить маткапитал можно и на папу. Поэтому можно называть эту меру поддержки — семейный капитал.

Существует 100% компенсация за счет бюджета Татарстана оплаты за детский сад многодетным семьям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Региональные меры поддержки семей в Татарстане

Также положены единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности. При рождении первого ребенка в возрасте до 25 лет они составляют 50 тысяч рублей; третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 29 лет — выплата в 100 тыс. рублей.

Существует 100% компенсация за счет бюджета Татарстана оплаты за детский сад многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе.

На лекарства выдается электронный сертификат на 10 тысяч рублей в год на детей до 3 лет. На эту меру поддержки могут рассчитывать семьи, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум на душу населения в Татарстане.

Выдаются подарочные комплекты семьям с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум на душу населения в РТ.

Предоставление дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами работодатель обязан предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни может использовать один родитель либо их можно разделить между родителями по их усмотрению.

Если один из родителей находится в отпуске, в том числе декретном, то у другого родителя (опекуна, попечителя) право на 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц сохраняется. Чтобы эти дни предоставили, нужно написать заявление на имя работодателя и предоставить некоторые документы.

Для ухода за детьми-инвалидами работодатель обязан предоставлять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Компенсационная / ежемесячная выплата неработающему родителю ребенка-инвалида или инвалида с детства

Неработающий трудоспособный гражданин, который ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства первой группы, может рассчитывать на два вида выплат. Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 тыс. рублей, другим людям — 1,2 тыс. рублей. Размер компенсационной выплаты составляет 1,2 тыс. рублей.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин издал указ, по которому ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом до совершеннолетия или инвалидом с детства I группы будут выплачивать не только неработающим родителям, но и частично занятым.

«Это решение коснется родителей, занятых на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому, и позволит повысить доходы семей, в которых ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Размер выплаты с 1 января 2024 г. для них составит 10 тыс. рублей в месяц. Женщинам, которые ухаживают за „особенными“ детьми, важно выходить в люди, общаться и менять привычную обстановку, ведь находиться дома постоянно очень тяжело. Поэтому такое нововведение — это не только материальная помощь, но и большая моральная поддержка», — сказала детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец «Татар-информу».

«Родительская слава» — это награда высшего уровня, которую выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали 7 детей или больше Фото: .kremlin.ru

Орден «Родительская слава» и звание «Мать‑героиня»

В России существует орден «Родительская слава» — это награда высшего уровня, которую выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали 7 детей или больше. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой — 500 тыс. рублей.

Есть одноименная медаль — «Родительская слава», которой награждаются семьи, где воспитывалось 4 детей. Денежное вознаграждение к ней — 200 тыс. рублей.

Еще существует звание «Мать‑героиня» — для женщин, воспитавших 10 детей и более. Выплата к этому званию составляет 1 млн рублей. Со всех этих денежных выплат НДФЛ не взимается.

Многодетные семьи могут получить денежную помощь на ипотеку — 450 тыс. рублей Фото: © «Татар-информ»

На ипотеку многодетным — 450 тыс. рублей

Многодетные семьи также могут получить денежную помощь на ипотеку — 450 тыс. рублей. На них могут рассчитывать семьи с тремя или более детьми. На эти средства можно погасить ипотечный кредит или проценты по нему. Кстати, выплату одобрят, даже если старший уже достиг совершеннолетия, но важен возраст младшего ребенка — он должен родиться с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года. Мера поддержки распространяется и на те семьи, где есть усыновленные дети.

В качестве дополнительной поддержки многодетных семей в республике обеспечиваются жильем нуждающиеся многодетные семьи, имеющие пять и более детей.

Бесплатный земельный участок для семей, имеющих трех и более детей

Жители Татарстана, у которых три и более детей, постоянно проживающие на территории республики, могут получить земельный участок в собственность от государства. При этом семья должна состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Земельный участок можно использовать для постройки частного дома, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Ирина Волынец: «В нашей республике выстроена работа по оказанию всесторонней помощи, решаются вопросы организации отдыха и оздоровления детей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Меры поддержки семей военных и сотрудников силовых ведомств

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 39 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата для матери или опекуна ребенка, у которого отец — призывник. С февраля 2024 года выплата выросла почти до 16,7 тыс. рублей, рассчитывать на нее можно до момента, когда ребенку исполнится три года.

Раз в год на ребенка военнослужащего (школьного возраста) выплачиваются деньги на летний оздоровительный отдых. В 2024 году сумма составит порядка 35,5 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Деньги приходят на каждого ребенка до 18 лет, а в случае обучения по очной форме — до конца обучения, но только до 23 лет. Ребенку-инвалиду пособие выплачивается независимо от возраста. В 2024 году пособие составляет 2,9 тыс. рублей.

«Крайне важно окружить заботой всех участников СВО и их семьи, в особенности семьи погибших. В нашей республике выстроена работа по оказанию всесторонней помощи, решаются вопросы организации отдыха и оздоровления детей, обеспечиваются местами в детских садах, приняты решения об освобождении от родительской платы, предоставлению бесплатного горячего питания в образовательных организациях, а также по оказанию всех видов социальной, юридической и психологической помощи», – рассказала «Татар-информу» детский омбудсмен в республике Ирина Волынец.

«Крайне важно окружить заботой всех участников СВО и их семьи, в особенности семьи погибших» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На уровне республики приняты следующие меры поддержки семей участников СВО:

Для семей с новорожденным предусмотрены подарочные комплекты детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи.

Детям-инвалидам предоставляется преимущество при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) детям с 1-го по 11-й классы в государственных образовательных организациях Татарстана.

Семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, постоянно проживающим на территории Татарстана, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха на безвозмездной основе.

Детям до 18 лет и одному родителю (законному представителю) дается право бесплатно посетить мероприятия, которые проводятся госучреждениями культуры Татарстана.

Единовременная выплата на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, в размере 20 тыс. рублей.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»