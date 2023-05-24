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Семьям погибших в спецоперации сотрудников МЧС выплатят по 5 млн рублей – указ Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает единовременные выплаты семьям сотрудников МЧС России, выполняющих задачи в зоне военной спецоперации. Так, в случае их ранения семьям выплатят 3 млн рублей, а в случае гибели – 5 млн рублей.
«В случае гибели (смерти) военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников федеральной противопожарной службы, работников министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий <...>, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях <...>», – говорится в указе.
При отсутствии членов семей, выплату направят братьям и сестрам военнослужащих.
Семьям получивших увечье, травму или контузию при выполнении задач в зоне спецоперации полагается выплата в 3 млн рублей. При этом подчеркивается, что при единовременной выплате 5 млн рублей учитывается выплата, которую уже могли направить семье из-за ранения военнослужащего.
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