Семьям мобилизованных в Елабуге предложат путевки «Мать и дитя» в санатории республики

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

В Елабуге в рамках работы городского штаба по проведению частичной мобилизации сформирован пакет мер поддержки семей, призванных на службу жителей города и района. Так, например, семьям будут предложены путевки «Мать и дитя» в санатории республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

За текущую неделю по городской «Горячей линии» — 8 (85557) 3-03-45 — поступило 16 обращений. В основном, вопросы касались потребительских и ипотечных кредитов. В ответ на обращение двух семей с новорожденными, к ним выезжали социальные работники, которые помогли оформить все положенные пособия.

На базе МЦ «Барс» (просп. Нефтяников, 29А) запущены проекты «Адресная помощь волонтеров», «Психологическая помощь», «Сбор гуманитарной помощи». Кураторы проекта просят желающих помочь сделать упор на термобелье и термоноски.

За семьями мобилизованных, в качестве кураторов, закреплены руководители городских предприятий и учреждений, депутаты.

В течение ближайшего времени, после того как станет известна точная цифра всех мобилизованных, муниципалитетом будут приняты дальнейшие решения по возможности и объему поддержки их семей.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».