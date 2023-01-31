В Казани задержан мужчина, который задушил любовницу, грозившую сдать его жене

Накануне днем в квартире дома на Колымской в Казани нашли тело 47-летней женщины со следами удушения. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Подозреваемым оказался 36-летний близкий знакомый погибшей, он дал признательные показания.

На данный момент установлено, что 29 января мужчина пришел в госте к женщине. В какой-то момент она начала угрожать, что расскажет его жене об их отношениях. В итоге мужчина задушил подругу и скрылся, а спустя какое-то время коллега по работе, обеспокоенный долгим отсутствием женщины, пришел к ней домой и обнаружил тело.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.