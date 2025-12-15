Семьям героев СВО из Лаишева вручили ордена Мужества

В Лаишеве состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции. Орден Мужества посмертно присвоен трем уроженцам района.

Награды вручили глава района Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин на деловом понедельнике в Совете Лаишевского района. Указом Президента России посмертно награждены рядовой Михаил Воронин из села Песчаные Ковали, добровольно заключивший контракт с батальоном «ТИМЕР»; рядовой Рафиль Лукин из деревни Татарский Янтык, мобилизованный в сентябре 2022 года; и ефрейтор Данил Тиханов из Лаишева.

Перед официальной частью Ильдус Зарипов встретился с семьями героев, выразил соболезнования и предложил всестороннюю поддержку.

«Мужество этих ребят – пример для всех нас. Они отдали самое ценное, защищая нашу страну. Низкий поклон родителям, воспитавшим таких героев. Мы разделяем ваше горе, и знайте, что вы не одни. Вечная память героям», – подчеркнул глава района.

Память павших почтили минутой молчания.