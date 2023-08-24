Семьям челнинских участников СВО вручат подарки в преддверии Дня Республики Татарстан

В преддверии Дня Республики Татарстан в Набережных Челнах семьям участников спецоперации вручаются подарочные наборы. Так, их получат 435 семей Центрального района, чьи мужья и сыновья выполняют воинский долг в зоне СВО. Такие же наборы получат и семьи погибших бойцов.

Сегодня к семьям выехал глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Он поздравил челнинцев с предстоящим праздником и вручил подарки. В свою очередь семьи поблагодарили за оказываемую со стороны республики и города поддержку и внимание.

«Мы стараемся сделать так, чтобы семьи призванных на военную службу были окружены вниманием и заботой. Продуктовые наборы от мэра города мы вручаем не в первый раз. Наши ребята выполняют патриотическую миссию по защите России. Нельзя оставить их близких без поддержки», — поделился с «Татар-информом» Эдуард Фаттахов.

Он также отметил, что подарки вручаются от имени мэра Наиля Магдеева и пожелал родным, чтобы их сыновья, мужья и отцы вернулись домой с Победой, целыми и невредимыми.

В Комсомольском районе выдадут 425 наборов, в Автозаводском планируется раздать 440 наборов. В общей сложности их получат 1,3 тыс. челнинских семей. В состав наборов вошли крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, угощения к чаю, кофе, конфеты, сок, подсолнечное масло.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что «семья каждого участника СВО должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты».

Фото: предоставлено администрацией Центрального района Набережных Челнов.

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