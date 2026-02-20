Семьям бойцов СВО в Альметьевске вручили свидетельства на жилье

В Альметьевске прошла торжественная церемония вручения свидетельств на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий двум молодым семьям участников специальной военной операции. Документы семьям передала глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова.

Поддержка стала возможной благодаря федеральной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и региональному проекту «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». В 2025 году Альметьевский район вошел в число активных участников этой инициативы.

Программа предусматривает предоставление безвозмездных государственных субсидий на условиях федерального софинансирования. Размер социальной выплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья, что существенно помогает семьям в решении жилищного вопроса.

Реализация программы способствует достижению целей национального проекта «Семья», направленного на укрепление института семьи, поддержку молодых родителей и создание условий для достойного воспитания детей.