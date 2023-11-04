Семья Виктории Цыгановой сообщила об обысках в их доме

К артистке Виктории Цыгановой пришли с обысками, сообщается на опубликованном в ее Telegram-канале видео.

На кадрах видно мужчину, похожего на супруга артистки. Он и сообщает об обысках.

«Не могу поверить, к нам с обыском пришли. Я постараюсь сейчас сделать несколько звонков», – говорит мужчина на видео.

В подписи под роликом автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что «настучала Собчак».

Блогер, в свою очередь опровергла эту информацию. Она отметила, что не понимает, «в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом».