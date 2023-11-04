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Руc Тат
Происшествия 4 ноября 2023 22:39

Семья Виктории Цыгановой сообщила об обысках в их доме

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К артистке Виктории Цыгановой пришли с обысками, сообщается на опубликованном в ее Telegram-канале видео.

На кадрах видно мужчину, похожего на супруга артистки. Он и сообщает об обысках.

«Не могу поверить, к нам с обыском пришли. Я постараюсь сейчас сделать несколько звонков», – говорит мужчина на видео.

В подписи под роликом автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что «настучала Собчак».

#обыски
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