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Семья Виктории Цыгановой сообщила об обысках в их доме
К артистке Виктории Цыгановой пришли с обысками, сообщается на опубликованном в ее Telegram-канале видео.
На кадрах видно мужчину, похожего на супруга артистки. Он и сообщает об обысках.
«Не могу поверить, к нам с обыском пришли. Я постараюсь сейчас сделать несколько звонков», – говорит мужчина на видео.
В подписи под роликом автор просит о помощи и утверждает, что обыск произошел из-за того, что «настучала Собчак».
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