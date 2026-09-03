Семья в Татарстане попала в реанимацию после ужина из собранных грибов

Семья из Татарстана отравилась ужином из собранных ими грибов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГКБ №7 им.М.Н. Садыкова, семья с ребенком собирала в лесу маслята и сыроежки, однако из-за ошибки в корзину попала бледная поганка. После того, как грибы были съедены, семья почувствовала себя плохо. Их госпитализировали.

«Состояние одной пациентки тяжелое стабильное, находится в отделении реанимации. Состояние пациента стабилизировалось, его перевели из реанимации в отделение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он находится в ДРКБ в отделении реанимации», – рассказала об их состоянии заведующая отделением острых отравлений ГКБ №7, главный токсиколог Татарстана Алия Насибуллина.

Всего с начала 2026 года в больницы Татарстана после отравления бледной поганкой поступили 26 человек.

«При наличии рвоты и диареи без поднятия температуры тела после поедания грибов стоит незамедлительно обратиться в больницу, вызвав скорую помощь. Ожидая медиков, можно промыть желудок», – советуют врачи.