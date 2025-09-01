Семья участника СВО получила в подарок в роддоме Казани комплект для новорожденного

Подарочный комплект для новорожденного вручила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в акушерском отделении медико-санитарной части КФУ (Красный Крест) Кристине и Никите Мусиным, в семье которых родился первенец.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Сегодня у нас замечательное событие – в семье солиста группы «ДоброБат» у Никиты и Кристины Мусиных родился первенец – Захар. Это радостное событие. Мы желаем семье – маме, папе, малышу – крепкого здоровья и благополучия», – сказала Эльмира Зарипова.

Кристина и Никита в браке с 2024 года. Молодые люди познакомились в 2023 году случайно, когда девушка пришла в гости к дяде, который был сослуживцем Никиты. В это же время там оказался и ее будущий избранник. Сейчас Кристине 19 лет, она студентка Марийского государственного университета, после учебы планирует работать учителем начальных классов. Выписка из роддома с первенцем для молодой мамы – большая радость.

«Не ожидала, что будет столько гостей и подарок. Это очень приятно», – отметила девушка.

Никита старше ее на десять лет. В 2022-2023 годах служил по контракту на специальной военной операции. Потом поехал в Крым, трудился на стройке, но сломал ногу и пролежал несколько месяцев в гипсе.

«Сидел долгое время дома, все надоело. И я говорю: Ребята, возьмите меня, хоть я с палочкой, но что-нибудь придумаем. Так и случилось – приехал с палочкой, сначала был водителем, потом меня перевели на обеспечение», – рассказал «Татар-информу» Никита.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На выписку он пришел в военной форме, на груди – множество наград, в том числе «За ратную доблесть», «За воинскую доблесть», нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Молодой человек участвует в сборе гуманитарной помощи с 2014 года и продолжает заниматься этим до сих пор. Сейчас молодая семья собирает шефскую помощь для участников СВО совместно с отрядом обороны Донбасса. Волонтеры отправляют на передовую продукты питания и одежду.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Никита в составе группе «ДоброБат» ездил в тур по городам Татарстана и выступал с концертами. Никита поет и играет на бас-гитаре.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Подарочные комплекты для новорожденных в Татарстане получают семьи участников специальной военной операции, а также семьи с низкими доходами.

Как пояснила Эльмира Зарипова, в комплект входит продукция, необходимая в первые дни жизни ребенка: комбинезон для прогулок, предметы личной гигиены, санитарно-гигиенические принадлежности, памперсы, пеленки, порошки для стирки детского белья. Вся продукция производится на предприятиях Татарстана. Ежегодно такие подарки получает около 6 тыс. семей. С начала 2025 года выдано 2,5 тыс. комплектов.