Семья Сабировых из Алексеевского района получила награду «За помощь фронту»

Гульнур и Абделхай Сабировы из Алексеевского района удостоены награды «За помощь фронту» от РОО «Содружество ветеранов боевых действий РТ» и благодарственных писем муфтия Татарстана. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов в своем телеграм-канале.

Абделхай хазрат из села Нижние Тиганы уже с первых дней СВО вместе с супругой вяжет для бойцов специальные трехпалые варежки. Всего семья изготовила и передала на передовую 360 пар, и продолжает свою работу, несмотря на возраст и состояние здоровья.

В своей речи Абделхай хазрат отметил, что помощь бойцам стала для него делом сердца. «С самого начала СВО я стараюсь помогать нашим ребятам. Сейчас многие знают, что я вяжу для них трехпалые варежки. Кто может, приносит пряжу, нитки, поддерживает добрым словом», – рассказал он.

Даже в больнице Абделхай хазрат не прекратил свое дело. По его словам, врач терапевтического отделения Наталья Владимировна Новикова принесла ему пряжу, чтобы он мог продолжать вязание. «Пусть наши ребята скорее вернутся домой живыми и здоровыми, под мирным небом!» – добавил он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.