Семья с ребенком спаслись из пожара в Зеленодольске, услышав звук извещателя

Сегодня в 5.40 на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в Зеленодольске на улице Зеленая горит частный дом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

К моменту приезда первых пожарных расчетов из дома успели выйти пять человек, в том числе 12-летняя девочка. Выяснилось, что в момент возгорания люди уже спали. Услышав звук пожарного извещателя, они вышли на улицу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 6.17 пожар был ликвидирован на площади 40 кв. метров. Сгорели вещи и мебель в зале и коридоре. Никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Причины пожара устанавливаются.