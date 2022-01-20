Семья, работа, саморазвитие: татарстанцы назвали свои приоритеты в 2022 году

Татарстанцы в новом году планируют больше времени уделить семье и работе. Таковы результаты опроса, проведенного среди соискателей работы специалистами сервиса hh.ru.

«По результатам ответов жителей Татарстана первое место в списке главных приоритетов на 2022 год разделили между собой работа и семья. Оба этих варианта получили по 59% ответов. На втором месте оказалось саморазвитие – 57%. На третьем месте – здоровье, посвящать ему больше времени планируют 45% татарстанцев», – сказано в сообщении.

Еще 12% респондентов намерены больше времени уделять спорту, 29% – хобби, 7% – друзьям. 2% выбрали вариант «другое», указав в том числе путешествия.

Интересно, что чаще других уделять больше внимания работе намерены рабочий персонал, начинающие специалисты и административный персонал. Саморазвитие в приоритете у представителей сферы искусства и медиа. Семью активнее выбирали специалисты профобласти «высший менеджмент» и производственной сферы.